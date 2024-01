Juve, Vlahovic avverte l'Inter: "Scudetto? Non molliamo e non molleremo mai"

JUVENTUS

Il centravanti bianconero decisivo a Salerno: "Lavoro per realizzare i miei sogni"

© Getty Images Come a Frosinone, ancora Vlahovic: a Salerno ancora un po' oltre, in pieno recupero. Ma pur sempre un gol da tre punti, ancora pesantissimi perché hanno riportato la Juve a -2 dall'Inter: "Un gol che pesa tantissimo, sono molto stanco perché abbiamo dato davvero tutto e abbiamo meritato di vincere" ha dichiarato l'attaccante serbo nel post partita a Dazn. "Faccio però i complimenti alla Salernitana che ha fatto una grandissima partita, dopo il rosso sono andati in difficoltà, ma gli mando un grande in bocca al lupo".

Il tema più pressante, ovviamente, è la corsa a due con l'Inter: "Lo Scudetto? Noi non molliamo e non molleremo mai, poi vedremo come andrà alla fine. Ci sono ancora molte partite, il nostro obiettivo resta la Champions ma vediamo cosa succederà. Io sono contento di questi gol, lavoro tantissimo e lo farò ancora di più, sperando di segnarne ancora tantissimi, ma non posso fare niente senza l'aiuto del mister e di questi compagn. Io vivo nel presente, non guardo al futuro e mi occupo solo delle cose su cui posso incidere. Sto lavorando duramente tutti i giorni per realizzare i miei sogni, ma la strada è ancora molto lunga. Dobbiamo lavorare e restare con i piedi per terra tutta la squadra. Ringrazio i tifosi che sono venuti a sostenerci anche con questo tempo, noi stiamo provando a diventare una grande squadra ma andiamo passo dopo passo".