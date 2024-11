Juve, serve la mano di... Giuntoli: così Thiago Motta non può fare miracoli

Così come è messa ora, la Juventus è una buona squadra, affronta le partite con la giusta personalità, ma ha delle lacune evidenti. I due difensori centrali, Gatti e Kalulu, hanno disputato un'ottima prova anche al Villa Park, ma non possono giocare sempre solo loro. Così come Cambiaso, giocatore delizioso per dedizione e per duttilità, non può correre per altri sette mesi su e giù per la fascia. Un difensore centrale, anche solo pensando a una possibile squalifica o più banalmente a un raffreddore dei due titolari, serve come il pane. Ma non può essere una semplice occasione di metà stagione. Deve essere pronto per giocare subito, in qualsiasi momento. Anche su campi complicati come quelli che la Juve dovrà frequentare in giro per l'Europa. Deve avere il physique du role per mettere in soggezione anche gente come Kane o Mbappè. Altrimenti sarà una sofferenza continua.