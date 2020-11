Juve, senti Bolt: "Ronaldo in questo momento mi batterebbe"

Che sia vero o meno, certamente la sfida sarebbe affascinante e da non perdere. Usain Bolt da una parte, il re della velocità. Cristiano Ronaldo dall'altra, un "super atleta", come lo ha definito lo sprinter giamaicano. Cento metri a perdifiato e via, per vedere l'effetto che fa. Una gara impossibile che Bolt si è immaginato in una chiacchierata con il quotidiano spagnolo Marca: "Cristiano Ronaldo vincerebbe con tutta sicurezza - dice a sorpresa -. perché è ancora attivo. Lavora tutti i giorni, per me è un super atleta. È sempre al top nel suo sport. Si allena molto ed è sempre concentrato. Penso che in questo momento sarebbe più veloce di me".