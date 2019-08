La Juventus continua a lavorare in vista dell'esordio in campionato, previsto per sabato alle ore 18 sul campo del Parma. Come ieri Maurizio Sarri era presente alla Continassa ma non ha diretto l'allenamento in campo, il tecnico prosegue le sue cure contro la polmonite. I Campioni d'Italia sono scesi in campo questa mattina al JTC per la seconda seduta della settimana: dopo i test iniziali, Chiellini e compagni hanno svolto un lavoro tattico diviso per reparti, per poi concludere l'allenamento con una partitella in spazi stretti.