Juve, prove anti-Lecce: Matuidi terzino, ottimismo per Higuain e Chiellini

Alla Continassa prosegue la preparazione della Juventus in vista della sfida di venerdì sera allo Stadium contro il Lecce. Maurizio Sarri deve fare i conti con l'emergenza sulle fasce, visto che sono out per infortunio Alex Sandro e De Sciglio oltre allo squalificato Danilo. Così, tra gli esperimenti provati, c'è anche l'adattamento di Blaise Matuidi a terzino di sinistra, un ruolo che ha già ricoperto anche in un recente passato. La Juve ritrova un jolly prezioso: Bernardeschi

Vedi anche juventus Juve, lesione per De Sciglio: emergenza terzini per Sarri Continuano ad essere monitorati dallo staff medico, invece, Giorgio Chiellini e Gonzalo Higuain. Entrambi sono sulla via della guarigione e sperano di poter finire almeno in panchina già tra un paio di giorni. Ci vorrà ancora qualche settimana di lavoro differenziato, al contrario, per Merih Demiral, in fase di recupero dopo il grave a un ginocchio.