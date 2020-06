Juve, lesione per De Sciglio: emergenza terzini per Sarri

JUVE

Emergenza terzini in casa Juve. L'infortunio a De Sciglio e l'espulsione di Danilo a Bologna hanno lasciato infatti i bianconeri senza esterni in vista della prossima sfida col Lecce. Gli esami a cui è stato sottoposto l'ex laterale del Milan dopo la gara del Dall'Ara hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e il giocatore verrà valutato nuovamente tra una decina di giorni. Il brasiliano invece dovrà scontare un turno di squalifica per il doppio giallo rimediato nel finale di partita col Bologna. Forfait che si aggiungono a quello di Alex Sandro e che costringeranno Sarri a usare la fantasia per trovare una soluzione.

Vedi anche juventus Juve: l'offerta bianconera convince Arthur

Soluzione che potrebbe essere Matuidi. Vista la necessità, dopo la positiva esperienza nell'andata contro la Spal del 28 settembre 2019, il tecnico bianconero potrebbe decidere infatti di riproporre il centrocampista francese sulla linea dei difensori. Un arretramento in grado di dare garanzie e solidità sia in fase di copertura che di spinta, tamponando temporaneamente l'emergenza in vista del rientro almeno di Danilo dalla squalifica. Alla Continassa suona l'allarme terzini, ma Sarri ha già pronto il Piano B.