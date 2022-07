Juve, Pogba ancora ko: negli ultimi tre anni al Manchester Utd ha saltato 77 partite

JUVENTUS

© Getty Images I tempi di recupero restano incerti: solo dopo il nuovo consulto medico e il probabile intervento si potrà sapere con ragionevole approssimazione quando Allegri potrà tornare a contare su Paul Pogba. Di certo però, la lesione del menisco laterale costringerà il centrocampista della Juve a saltare l'intera preparazione, un guaio non da poco in una stagione già di per sé complicata e dall'avvio ad altissima intensità a causa dei Mondiali del prossimo autunno. Se anche non dovesse trattarsi di uno stop di due mesi (la peggiore delle ipotesi), è quasi impossibile immaginare un recupero in meno di 40 giorni: Allegri dovrà fare dunque a meno del francese non solo nell'avvio di campionato ma anche nelle prime uscite di Champions.

Uno stop che, guardando le statistiche degli ultimi, suscita qualche allarme. I dati relativi a Pogba non sono da questo punto di vista confortanti. Nella stagione 21/22 il francese: ha saltato per infortunio (problemi muscolari alla coscia e complicazioni alla caviglia) 18 match di Premier, 2 di Champions e 2 tra FA Cup e Coppa di Lega. Nell'annata 20/21 i dati sono un poco migliori:, assente una volta in Champions, 3 in Europa League, 9 in Premier, 2 in FA Cup e 1 in Coppa di Lega. La peggiore delle ultime tre stagioni è stata quella 19/20.. Assente invece in 9 match di Europa League, 22 di Premier, 4 di FA Cup e altrettante in Coppa di Lega. Alla base di tutte queste assenze, decisamente tante, infortuni di natura muscolare alla coscia e al polpaccio e un persistente problema alla caviglia.Oggi, dunque, questo nuovo stop. Un fastidio che Pogba avvertiva da tempo e che lo ha costretto allo stop tre giorni fa. L'ottimismo iniziale ha lasciato spazio alla preoccupazione dopo i primi accertamenti medici.. Il passato recente e un futuro prossimo molto intenso legittimano tuttavia i timori dei tifosi bianconeri.