Juve-Napoli, annullata la conferenza di vigilia di Spalletti

La vigilia di Juventus-Napoli sarà diversa dal solito. Il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, non si presenterà di fronte alla stampa per la consueta conferenza a 24 ore dalla partita. La società bianconera, infatti, ha annullato l'incontro che inizialmente era previsto per le 16. Così come il tecnico del Napoli Antonio Conte, anche Spalletti non parlerà davanti a microfoni e telecamere. La marcia verso Juve-Napoli dunque proseguirà senza le parole dei due allenatori.