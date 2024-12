Juve, Motta recupera quattro big per la Fiorentina

"Abbiamo recuperato Danilo, Douglas Luiz e Koopmeiners, anche Nico Gonzalez ci sarà: l'argentino ha fatto due giorni di differenziato, ma sarà a disposizione": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, può sorridere per le ultime notizie arrivate dall'infermeria. "Dopo Monza Nico era un po' affaticato e abbiamo preferito non stancarlo negli ultimi allenamenti - ha aggiunto sulle condizioni dell'attaccante, grande ex nella sfida contro la Fiorentina - e oggi l'ho visto bene: come non lo sanno i ragazzi, non posso dire a voi chi inizierà la partita", aggiunge chiudendo la porta a notizie sulla formazione di domani all'Allianz.