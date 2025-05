Fifa, Infantino: "Mondiale avrà impatto significativo sia negli Usa che in Arabia"

"Ringrazio il presidente Donald Trump per le sue parole al Saudi-Us Investment Forum a Riyadh, dove abbiamo discusso della crescita della regione e dell'impatto significativo che la Coppa del Mondo avrà sia negli Stati Uniti nel 2026 che in Arabia Saudita nel 2034". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino in un post su Instagram. "Vorrei anche ringraziare il pubblico presente al forum per gli applausi calorosi e per il loro amore nei confronti di questo bellissimo gioco, sia in Arabia Saudita, che in tutto il mondo".