Coppa Italia: 500 tifosi del Bologna restano senza pullman

Si è complicato all'ultimo minuto l'esodo dei tifosi rossoblù alla volta di Roma, per la finale di Coppa Italia. Diversi gruppi ultras rossoblù attendevano dieci pullman per partire alla volta della capitale. I mezzi non si sono presentati, l'organizzatore è risultato irreperibile e così più di 500 tifosi rossoblù, con biglietto per Bologna-Milan già in tasca, si sono dovuti reinventare il viaggio all'ultimo minuto. E' in programma alle 16.30 a Ponte Milvio il raduno dei tifosi del Bologna, che poi in corteo sfileranno verso l'Olimpico e la Curva Nord. Sono circa 30mila i bolognesi attesi per la finale, l'esodo più massiccio della storia sportiva della città.