Il rientro triste della Samp, all'alba per evitare i tifosi

Da un lato il rientro mesto a Genova, all'alba, della Sampdoria, dopo un viaggio complesso per evitare i tifosi molto arrabbiati per la retrocessione in serie C, dall'altro la festa dei 'cugini' genoani con cori e fuochi d'artificio in strada. E' stato un ritorno complicato quello della Sampdoria dopo il pareggio a Castellamare di Stabia che ha sancito la prima retrocessione della storia in Lega Pro. Scortato dalle forze dell'ordine, il pullman della squadra ha lasciato lo stadio Menti dopo la mezzanotte per evitare i tifosi scesi fino in Campania che dopo la fine della gara hanno insultato dalla gradinata i giocatori. Per evitare problemi di ordine pubblico e il rischio che altri tifosi fossero in attesa all'aeroporto di Genova, è stato deciso di tornare con un volo su Milano. Per questa ragione l'aereo che accompagnava Coda e compagni è partito da Salerno in direzione di Malpensa dopo è atterrato quando ormai era all'alba. Da lì il pullman della Sampdoria, sotto il controllo della polizia, è arrivato a Bogliasco quando erano le 6.30. Intanto nella notte a Genova i tifosi rossoblù festeggiavano la retrocessione dei cugini con fuochi d'artificio nella zona del Lagaccio, cori e sfottò con bare finte che hanno sfilato in diverse aree della città.