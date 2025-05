Marotta: "Retrocessione Samp storica, spero torni presto in A"

"Chiaramente avendo vissuto anni splendidi, che hanno registrato non solo successi in termini emozionali ma anche di risultati, con l'epilogo poi finale della partecipazione alle fasi preliminari della Champions, oggi durante una retrocessione storica purtroppo non c'è che rammaricarsi e dispiacersi. La speranza è che possano ritornare velocissimamente in Serie A che credo sia la categoria che competa a una società blasonata, come la Sampdoria". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine dell'evento al Salone d'Onore del Coni dedicato alla lotta contro la pirateria audovisiva nel calcio. "Nello sport la Sampdoria rimane un'icona tra le più importanti", ha aggiunto Marotta, ed dg e ad della Sampdoria dal 2002 al 2010.