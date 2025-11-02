Juve, Locatelli sui social: "Tre punti importanti"

"Tre punti importanti! Avanti così! FinoAllaFine": con questo messaggio sui social, Manuel Locatelli festeggia la vittoria ottenuta dalla Juventus sul campo della Cremonese per 2-1 all'esordio del nuovo tecnico, Luciano Spalletti. Anche Michele Di Gregorio sottolinea l'importanza di questo successo: "Altri tre punti preziosi per il nostro percorso. Testa già alla prossima" scrive l'estremo difensore su Instagram. Per Filip Kostic è stato un compleanno da incorniciare: "Grazie a tutti per gli auguri... Bravi ragazzi, continuiamo così" commenta il serbo, a segno con i bianconeri dopo due anni e mezzo di astinenza. La Juve è rientrata da Cremona e deve subito proiettarsi verso il prossimo appuntamento: è già l'antivigilia della Champions League e la truppa di Spalletti inizierà a prepararsi per la sfida di martedì all'Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona. Sarà già una partita-chiave nel percorso europeo della squadra, al momento fuori dalle ventiquattro qualificate al prossimo turno e ancora senza vittorie dopo tre giornate.