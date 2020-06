Juve, l'ex Primavera Rizza in coma: i messaggi di Giovinco, Criscito e Totti

Diversi campioni del calcio italiano sono in pensiero per le condizioni di Giuseppe Rizza, 33 anni, ex giocatore della Primavera della Juventus. Il difensore cresciuto nel settore giovanile bianconero con Marchisio, Criscito e Giovinco tra gli altri è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania dopo un'emorragia cerebrale. Molti ex compagni hanno postato sui social messaggi di affetto e speranza, ma anche Francesco Totti ha rivolto un pensiero al difensore: "Tieni duro e non mollare. Daje Giuseppino".