Juve, l'emergenza continua: anche Cambiaso ko, a rischio per il City

Continua l'emergenza infortuni in casa Juventus. Nei primi minuti della partita col Bologna, e a pochi giorni dalla sfida in Champions contro il Manchester City, Thiago Motta è stato infatti costretto a sostituire Andrea Cambiaso. L'esterno bianconero ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra ed è rimasto al suolo con le mani sui capelli prima di essere sostituito da Rouhi al 13'. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali per valutare le condizioni.