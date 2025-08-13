Juve, fischi per Vlahovic: va in gol e non esulta allo Stadium

Dusan Vlahovic è stato accolto dai fischi dei tifosi della Juventus all'Allianz Stadium durante il test in famiglia tra la prima squadra e la Next Gen. Già all'annuncio delle formazioni c'è stato qualche mugugno, poi la netta presa di posizione dopo un gol divorato dal serbo: l'attaccante ha calciato alto solo davanti al portiere, dagli spalti si sono sentiti tanti fischi per lui. Neanche il gol siglato dopo la mezz'ora (assist di Douglas Luiz) ha evitato ulteriori fischi all'ex Fiorentina che non ha esultato. Il futuro del numero 9 bianconero è ormai segnato: da capire se la Vecchia Signora riuscirà a cederlo prima della fine del mercato per incassare alcuni milioni visto il contratto in scadenza nell'estate del 2026.