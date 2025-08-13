Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve, fischi per Vlahovic: va in gol e non esulta allo Stadium

13 Ago 2025 - 19:58

Dusan Vlahovic è stato accolto dai fischi dei tifosi della Juventus all'Allianz Stadium durante il test in famiglia tra la prima squadra e la Next Gen. Già all'annuncio delle formazioni c'è stato qualche mugugno, poi la netta presa di posizione dopo un gol divorato dal serbo: l'attaccante ha calciato alto solo davanti al portiere, dagli spalti si sono sentiti tanti fischi per lui. Neanche il gol siglato dopo la mezz'ora (assist di Douglas Luiz) ha evitato ulteriori fischi all'ex Fiorentina che non ha esultato. Il futuro del numero 9 bianconero è ormai segnato: da capire se la Vecchia Signora riuscirà a cederlo prima della fine del mercato per incassare alcuni milioni visto il contratto in scadenza nell'estate del 2026. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:18
Oggi Juve-Juve Next Gen

Oggi Juve-Juve Next Gen

03:48
DICH BRAMBILLA POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve Next Gen, Brambilla: "Bella festa, sempre bello esserci"

03:44
DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

00:46
DICH SOHM FIORENTINA 13/8 DICH

Fiorentina, Sohm: "Dobbiamo alzare il livello, porterò fisico e corsa"

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

03:18
Oggi Juve-Juve Next Gen

Oggi Juve-Juve Next Gen

I più visti di Calcio

MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

DICH MASSIMO PAGANIN su borsino Serie A DICH

Paganin vota Napoli: "Ha aggiunto qualità e mentalità a una rosa già forte"

Luis Enrique ci mette la faccia: "Decisione mia su Donnarumma: alla squadra serve portiere diverso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:08
Ex ct nazionale femminile Spagna: "Delusa da mancato rinnovo contratto"
21:35
Striscioni su Kosovo e cori offensivi, Uefa multa Partizan Belgrado
21:10
Juve: stop per Miretti, Tudor: "Bisogna vedere"
21:01
Ibra, Chiellini e Totti "Icone" di EA Sports FC 26
19:58
Juve, fischi per Vlahovic: va in gol e non esulta allo Stadium