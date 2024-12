Juve e l'effetto Nico. Veltroni... talent scout

FIUTO – Walter Veltroni è un fine intenditore di calcio. Tifosissimo della Juventus (anche se poi per “paraculaggine” elettorale e istituzionale si ritrovò, quando era Sindaco della Capitale, a fare il tifo anche per la Roma più che per la Lazio…) ha il fiuto del vero talent scout. Marzo 2017, Veltroni si traveste da inviato speciale e va a New York a trovare Andrea Pirlo, ex stella bianconera trasferitosi da un paio d’anni negli States per chiudere la carriera nella Grande Mela con il New York City. Il Corriere dello Sport pubblica una bella intervista di due pagine cui fa seguito, il giorno dopo, un altro articolo veltroniano dal titolo “Io, Pirlo e un baby che fa il regista…” preceduto dall’occhiello “La profezia di Veltroni”. Il baby-giocatore in questione, all’epoca, aveva 15 anni, giocava nelle giovanili della Juve e bazzicava già le rappresentative azzurre. “Sono convinto – scriveva Veltroni sul Corsport del 27 marzo 2017 – che un ragazzino che gioca nella Nazionale Under 16 e nella Under 17 della Juve sia un vero, raro, talento.” E ancora… “Con Pirlo abbiamo parlato della sparizione del regista nel calcio moderno. Io credo che un cucciolo di regista stia nascendo. Si chiama Giuseppe Leone e, se qualcosa non lo rovinerà, ha tutti i numeri per fare una grande strada.” Leone adesso di anni ne ha 23 ed è alla sua prima stagione nel calcio dei (quasi) grandi. Dopo una lunga gavetta in C con la Juventus Next Gen ora è il regista della Juve Stabia rivelazione della Serie B che ieri battendo il Cesena si è issata al quarto posto in piena zona playoff. I titoli sono andati quasi tutti al marcatore dell’1-0 ai romagnoli (Romano Floriani Mussolini, bis-nipote di un romagnolo tristemente celebre che non faceva però il calciatore…), ma ci piaceva ricordare la profezia del politico-tifoso bianconero. Anche perché Leone – protagonista lo scorso anno nella promozione in B delle “Vespe” - sta davvero facendo un’ottima stagione e chissà che presto non lo si veda in Serie A. Magari proprio nella Juve. Per la gioia, anche, di Veltroni.