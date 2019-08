L'amichevole tra Juventus e il 'Team K-League' disputata venerdì 26 luglio a Seul potrebbe portare seri problemi in casa bianconera. Diversi tifosi coreani (circa 2mila) sono infatti ricorsi alle vie legali dopo che Cristiano Ronaldo non ha giocato neppure un minuto di quella gara. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal quotidiano sudcoreano 'The Chosun Ilbo', i tifosi - che si sono ritenuti truffati per la mancata partecipazione del lusitano alla partita - si sono rivolti allo studio legale L.K.B. & Partners. Questa azione ha portato uno degli avvocati dello studio legale, Oh Seok-hyun, a presentare alla polizia una denuncia per frode contro Cristiano Ronaldo, la Juventus e The Fasta Inc., la società che ha organizzato il match assicurando la presenza del portoghese.