Juve, Conceiçao: "Meritavamo il secondo gol, sono deluso"

"Abbiamo avuto le opportunità per vincere la partita, potevamo fare il 2-1 però non siamo riusciti. Adesso dobbiamo riposare bene e tornare più forti perché la strada è ancora lunga". Parole di Francisco Conceiçao dopo il pareggio della Juve contro il Sassuolo. "Meritavamo il secondo gol - ha detto ancora a Sky - Non ci siamo riusciti e dobbiamo lavorare su questo, chiudere la partita il prima possibile per non far accadere più ciò che è successo oggi. Ho fatto una buona partita, però sono più deluso per il risultato che abbiamo fatto".