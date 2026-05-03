Juve, Bremer: "Responsabilità mia, dovevo fare meglio"

"Oggi, complice un'incomprensione, ho sbagliato io. Mi prendo la responsabilità senza alibi. Dovevo fare meglio. Ora più uniti che mai, fino alla fine": con questo messaggio sui social, Gleison Bremer fa mea culpa dopo il deludente pareggio della Juventus per 1-1 all'Allianz Stadium contro il Verona già retrocesso. La rete del momentaneo vantaggio dei gialloblu, infatti, è nata da un'incertezza del brasiliano: il suo passaggio verso Kalulu era troppo corto ed è stato intercettato da Bradaric, bravo a servire Bowie in mezzo all'area con l'attaccante che ha battuto Di Gregorio.