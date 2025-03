Juve, Bernardeschi: "Un errore lasciare in panchina Vlahović"

Sono stati compagni di squadra e tra poco potrebbe accomunarli un futuro lontano da Torino. Federico Bernardeschi ormai è di casa in Canada, ma preserva un occhio di riguardo per la sua ex squadra la Juventus. L'esterno offensivo ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della situazione che sta coinvolgendo Dušan Vlahović, ormai relegato a comprimario dopo l'arrivo nel mercato di gennaio di Kolo Muani: "Dispiace vedere un capitale che non gioca per motivi un po’ tattici, un po’ tecnici e un po’ societari. Credo che la sua situazione dipenda da una combinazione di queste tre cose. È un giocatore forte, un professionista serio e la Juventus non sta valorizzando un suo capitale, facendo giocare uno, Kolo Muani, che è solo in prestito. Dal punto di vista societario lo considero un errore".