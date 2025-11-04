Juric risponde alle voci sull'esonero: “Non sono preoccupato. Abbiamo un grandissimo lavoro da fare”

Il tecnico croato non si è scomposto alla vigilia della sfida con l'Olympique Marsiglia: "Contro Milan e Lazio abbiamo fatto grandi prestazioni"di Redazione
Ivan Juric è consapevole dell’importanza della sfida fra Atalanta e Olympique Marsiglia, eppure il tecnico croato non la considera una partita da “dentro o fuori”. L’allenatore degli orobici ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League predicando calma a dispetto delle voci che vorrebbero vicino un suo eventuale esonero.
“Sono ottimista, abbiamo fatto bene fino a Udine. Basta vedere le partite, contro Milan e Lazio abbiamo fatto grandi prestazioni. Speriamo di non ripetere quella prestazione - ha spiegato Juric ai microfoni di Sky Sport -. Sinceramente non sono preoccupato. Abbiamo un bellissimo lavoro da fare. La società è ad altissimo livello, per cui la vivo serenamente. Con il presidente ci confrontiamo e tutto va come sempre, niente di speciale - ha sottolineato il tecnico nerazzurro, 4 punti nella League Phase di Champions e 13 in campionato che valgono l'undicesimo posto -. Magari altri sono maliziosi e non giudicano bene il lato tecnico. Io ho visto la mia squadra molto bene. Imparerò a essere più leggero come Allegri, che è perfetto sempre". Infine, sul paragone col suo predecessore Gasperini: "Non mi dà fastidio, per lui da parte mia c'è amore completo".
Juric ha inoltre parlato degli avversari guidati da Roberto De Zerbi, un allenatore che l’ex mister di Roma e Torino ha studiato attentamente: “Contro il Marsiglia sarà dura, Roberto è un grande ed è una squadra di grandissimi talenti. È una squadra agguerrita e tosta da affrontare. Lui ha fatto grandi esperienze all’estero, in Francia lo vedo migliorato, ha il suo solito gioco ma più aggressivo. È un ragazzo che sta crescendo e vedere le partite delle sue squadre è un piacere. Sono sicuramente un suo estimatore“.