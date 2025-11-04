Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
ATALANTA

Juric risponde alle voci sull'esonero: “Non sono preoccupato. Abbiamo un grandissimo lavoro da fare”

Il tecnico croato non si è scomposto alla vigilia della sfida con l'Olympique Marsiglia: "Contro Milan e Lazio abbiamo fatto grandi prestazioni"

di Redazione
04 Nov 2025 - 20:30

Ivan Juric è consapevole dell’importanza della sfida fra Atalanta e Olympique Marsiglia, eppure il tecnico croato non la considera una partita da “dentro o fuori”. L’allenatore degli orobici ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League predicando calma a dispetto delle voci che vorrebbero vicino  un suo eventuale esonero.

Sono ottimista, abbiamo fatto bene fino a Udine. Basta vedere le partite, contro Milan e Lazio abbiamo fatto grandi prestazioni. Speriamo di non ripetere quella prestazione - ha spiegato Juric ai microfoni di Sky Sport -. Sinceramente non sono preoccupato. Abbiamo un bellissimo lavoro da fare. La società è ad altissimo livello, per cui la vivo serenamente. Con il presidente ci confrontiamo e tutto va come sempre, niente di speciale - ha sottolineato il tecnico nerazzurro, 4 punti nella League Phase di Champions e 13 in campionato che valgono l'undicesimo posto -. Magari altri sono maliziosi e non giudicano bene il lato tecnico. Io ho visto la mia squadra molto bene. Imparerò a essere più leggero come Allegri, che è perfetto sempre". Infine, sul paragone col suo predecessore Gasperini: "Non mi dà fastidio, per lui da parte mia c'è amore completo".

Juric ha inoltre parlato degli avversari guidati da Roberto De Zerbi, un allenatore che l’ex mister di Roma e Torino ha studiato attentamente: “Contro il Marsiglia sarà dura, Roberto è un grande ed è una squadra di grandissimi talenti. È una squadra agguerrita e tosta da affrontare. Lui ha fatto grandi esperienze all’estero, in Francia lo vedo migliorato, ha il suo solito gioco ma più aggressivo. È un ragazzo che sta crescendo e vedere le partite delle sue squadre è un piacere. Sono sicuramente un suo estimatore“.

juric

Ultimi video

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:35
DICH DE ZERBI VIGILIA 4/11 DICH

De Zerbi: "Emozionante giocare contro un'italiana, l'Atalanta è diversa dalle altre perché tifo Brescia"

00:38
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO lunga DICH

Chivu e il consiglio a capitan Lautaro: "Sorridi di più"

00:15
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

00:27
MCH AUTOGOL D'AUTORE GIAPPONESE 4/11 MCH

Per la serie autogol d'autore, una perla alla rovescia dalla Champions League asiatica

01:28
Boom boom Castro

Boom boom Castro

01:35
3 gol in 4 partite

3 gol in 4 partite

02:09
Di Gregorio e Spalletti

Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:56
Serie B, quattro giocatori squalificati per un turno
20:35
Juventus, Locatelli: "Con Spalletti tutto a posto, vogliamo fare entrambi bene"
20:15
Manchester City, Haaland: "Io come Messi e CR7? Nessuno come loro due"
19:56
Champions League: le formazioni ufficiali di Juve-Sporting Lisbona
19:27
Marsiglia, Hojbjerg: "De Zerbi è al livello di Conte e Guardiola"