Juric risponde alle voci sull'esonero: “Non sono preoccupato. Abbiamo un grandissimo lavoro da fare”

“Sono ottimista, abbiamo fatto bene fino a Udine. Basta vedere le partite, contro Milan e Lazio abbiamo fatto grandi prestazioni. Speriamo di non ripetere quella prestazione - ha spiegato Juric ai microfoni di Sky Sport -. Sinceramente non sono preoccupato. Abbiamo un bellissimo lavoro da fare. La società è ad altissimo livello, per cui la vivo serenamente. Con il presidente ci confrontiamo e tutto va come sempre, niente di speciale - ha sottolineato il tecnico nerazzurro, 4 punti nella League Phase di Champions e 13 in campionato che valgono l'undicesimo posto -. Magari altri sono maliziosi e non giudicano bene il lato tecnico. Io ho visto la mia squadra molto bene. Imparerò a essere più leggero come Allegri, che è perfetto sempre". Infine, sul paragone col suo predecessore Gasperini: "Non mi dà fastidio, per lui da parte mia c'è amore completo".