Junior Cally, dal palco di Sanremo al Fiumicino in Promozione

RAPPER-CALCIATORE

Dal palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove si è classificato al 22° posto con la sua "No grazie", al terreno di gioco. Junior Cally si dà al calcio, dopo aver firmato il contratto con il Fiumicino, club che milita nel campionato Promozione. "Antonio Signore in arte Junior Cally ha deciso di supportare il Fiumicino nella corsa all'Eccellenza, oggi ha firmato e domenica 23 debutterà allo Stadio Desideri con la maglia rossoblù" l'annuncio via social della società laziale.

Ruolo attaccante, quella del calcio per Junior Cally è una passione nata come per molti da bambino. A 13 anni Parma e Perugia lo visionarono, ma non superò le visite mediche con il club umbro. Non aver sfondato nel mondo del pallone, come confessato in un'intervista a Calciomercato.com, rimane un suo grande rimpianto. "Da quando ho smesso di giocare non ho neanche più seguito il calcio - ha spiegato il rapper -. Chissà cosa sarebbe successo se fossi diventato un calciatore, quello per me rimane il più grande rimpianto. Un sogno non vissuto".

Ora, dopo aver militato qualche stagione fa nel Focena, la squadra del suo paese, un nuovo contratto con il Fiumicino, squadra che guida il girone A di Promozione: il debutto domenica 23 febbraio contro il Tofa.

