Julio Cesar: "Niente paragoni, ma questa Inter è da Triplete"

"Non mi piace paragonare l'Inter del Triplete con questa Inter. Noi abbiamo vissuto grandi momenti, abbiamo fatto la storia, abbiamo messo un timbro indelebile per il prestigio dell'Inter che nessuno ci potrà mai togliere. Io mi auguro che anche questa Inter lo possa fare perché è una sensazione meravigliosa, unica, bisogna essere speciali per riuscirci". Lo dice l'ex portiere dell'Inter e del Brasile, Julio Cesar, ospite nella sede di DAZN che ha ospitato il trofeo del Mondiale per Club per la tappa di Milano. "L'Inter - aggiunge Julio Cesar, impressionato dalla squadra per la vittoria contro il Bayern Monaco - ha tutte le carte in regola per farcela, sono squadra e hanno una rosa di prim'ordine. In più c'è il lavoro di Inzaghi: si vede la mano dell'allenatore, si vede che il gruppo va d'accordo con lui, è bello vedere il comportamento della squadra. La dirigenza è stata molto brava a sceglierlo anni fa e confermarlo".