"Ogni competizione elettorale è momento delicato. Non è un segreto che 11 club abbiano appoggiato Malagò. Galliani è sostenuto da alcuni club di serie A e da calciatori e allenatori. Sarà sfida tra due colossi del mondo dello sport. Il mio ruolo è quello di dialogare con altre componenti. Chiunque vincerà deve riuscire ad avere le componenti unite per poter lavorare per il bene del calcio". Lo dice il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, parlando delle elezioni della Figc che vede candidati Adriano Galliani e Giovanni Malagò, durante l'evento Rcs Sport Industry Talk.