ì"Il programma è in linea per la scelta delle sedi che ospiteranno l'Europeo. C'è un senso di serietà, perché c'era un senso di sfiducia anche dei media, ma ricordo che gli stadi devono essere pronti nel 2031". Lo dice l'Uefa Executive Director di Euro2032 Italy Michele Uva in merito ai lavori dedicati agli stadi in vista degli Europei del 2032, durante l'evento Rcs Sport Industry Talk. "L'Europeo deve essere un acceleratore sportivo, che cambierà l'approccio alla gara ma anche allo sport in generale, un acceleratore anche sociale".