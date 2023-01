John Terry in lacrime per Vialli: "Ti sarò sempre grato per avermi fatto debuttare"

Un emozionato John Terry si è recato martedì a Stamford Bridge per rendere omaggio all'ex allenatore del Chelsea Gianluca Vialli, morto di cancro all'età di 58 anni la scorsa settimana. Condividendo una sua foto davanti al santuario di Vialli, l'ex capitano dei Blues ha reso un sentito omaggio al suo vecchio tecnico sui social media, ringraziandolo per averlo fatto debuttare e aver creduto in lui agli inizi della sua carriera. Rendendo omaggio a Luca allo Stamford Bridge - ha scritto l'ex difensore inglese su Instagram - Sarai ricordato per sempre e ti sarò sempre grato per aver creduto in me e avermi fatto debuttare. Nella finale di FA Cup nel 2000 hai messo in panchina Jody Morris, Jon Harley, Carlo Cudicini e il sottoscritto e ci hai detto che eravamo il futuro del Chelsea. Quando sei arrivato al Chelsea hai avuto così tanto tempo per i giovani giocatori, le discussioni che abbiamo avuto un tempo le ricorderò sempre con cura. Eri un uomo così grande, pieno di vita ed energia e ci mancherai così tanto. Ti voglio bene JT. LEGGENDA"