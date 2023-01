Vialli, oggi a Cremona la messa per l'ultimo saluto

calcio in lutto

Dalle 18.30 porte aperte alla chiesa Cristo Re nella città natale dell'ex attaccante scomparso venerdì

© ansa La città di Cremona si prepara a dare l'ultimo saluto a Gianluca Vialli. Oggi alle 18.30 alla chiesa di Cristo Re, sul campetto della quale l'ex attaccante scomparso venerdì aveva dato i primi calci, è attesa una grande folla tanto che, visto che i 300 posti interni non basteranno, le porte saranno lasciate aperte in modo che tutti si possano sentire un po' vicini a Luca, come lo chiamavano tutti.

Per la cerimonia era stato proposto il Duomo ma la famiglia ha scelto la parrocchia da dove tutto è partito, luogo simbolico nel giorno di lutto cittadino proclamato dal sindaco Gianluca Galimberti. “In segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa, unendosi con affetto al dolore dei familiari e anche a quello degli amici e della comunità cittadina tutta”, il primo cittadino ha disposto che “per tutta la giornata del 9 gennaio 2023 le bandiere civiche sugli edifici pubblici vengano esposte a mezz’asta in segno di lutto” e che alle 12 venga osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici e delle istituzioni pubbliche. Galimberti ha inoltre invitato la cittadinanza, le organizzazioni sociali, culturali, commerciali, produttive e i titolari di pubblici esercizi e attività private di ogni genere, "a promuovere momenti di silenzio, di raccoglimento e di ricordo nelle forme opportune”.

Cremona d'altronde è ancora sotto shock per l'addio a quello che era un idolo, per le strade ci sono diverse foto autografate o maglie esposte sui balconi e proprio sul campetto di Cristo Re ci sono appesi una foto in maglia grigiorossa e dei fiori in suo ricordo. I funerali si terranno invece a Londra in forma privata, con data e luogo non comunicati.