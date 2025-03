Italiano: "Vittoria Bologna importante, ma non mi piace superficialità"

"Questa partita presentava molte insidie, dal poco tempo per prepararla al recupero delle energie dopo il Milan". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria contro il Cagliari in campionato. "È un successo estremamente importante, ancora una volta in rimonta, di nuovo con un apporto ottimo dai subentrati. Però non mi piace la superficialità in qualche situazione difensiva che ci causa gli svantaggi: ci lavoreremo e insisteremo su questo", ha aggiunto.