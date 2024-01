© Getty Images

Chiamatelo il trasformista. Vincenzo Italiano, con quella messa in campo contro l'Inter nel posticipo della 22esima giornata, ha schierato la 136esima formazione diversa in 136 partite sulla panchina della Fiorentina. In carica a Firenze dalla stagione 2021/22, l'allenatore nato a Karlsruhe, ha sempre apportato almeno una modifica alla lista delle precedenti partite. Contro l'Inter è bastato inserire il nuovo acquisto Faraoni, per la prima volta titolare.