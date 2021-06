Fiorentina, ufficiale: Italiano è il nuovo allenatore

“Lasciatemi cantare, io sono un Italiano”. La Fiorentina sceglie "L'Italiano" di Toto Cutugno per annunciare ufficialmente l’arrivo in panchina dell’ormai ex tecnico dello Spezia. Sul profilo Twitter del club toscano è comparso infatti un post, con l'immagine di un vinile viola, e la canzone del 1983 per annunciare il nome del (secondo) nuovo allenatore dopo il divorzio lampo con Gennaro Gattuso. Vincenzo Italiano sarà sulla panchina della Fiorentina per due anni con opzione per il terzo.