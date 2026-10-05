Italia Under 21, con la Polonia ci si gioca tutto: una vittoria potrebbe non bastare per il pass ad Euro2027

Ma un successo di misura non basterebbe per garantirsi il biglietto per Serbia e Albania. Serve infatti imporsi con almeno due gol di scarto, in virtù del risultato della sfida d'andata. A novembre 2025, la Polonia rimontò il vantaggio iniziale di Pisilli fissando il risultato sul 2-1. Unica macchia nel percorso netto messo in fila, finora, dall'Italia. Il primo criterio in caso di arrivo a pari punti, infatti, è lo scontro diretto. Nella circostanza di un'affermazione per parte a parità di punteggio tra i due incroci, si guarderebbe alla differenza reti. Qualora finisse 1-0, o 2-1 e via dicendo, la Polonia sarebbe a +23, gli azzurrini a +22.