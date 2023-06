Italia Under 21, Nicolato: "Ripresa brutta, ma non era facile vincere"

Paolo Nicolato e l'Italia sorridono per il successo ottenuto per 3-2 contro la Svizzera nell'Europeo Under 21, anche se con non poca sofferenza. Un successo che permette agli Azzurrini di restare in corsa per la qualificazione ai quarti. Intervistato nel post gara dalla Rai, il commissario tecnico ha sottolineato: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma dovevamo fare più gol. Abbiamo pagato la prima partita sul piano fisico, cercando soprattutto di contenere. Non è stata una grande gara nel secondo tempo".