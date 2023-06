Europeo Under 21, Svizzera-Italia 2-3: ripresa da incubo, vittoria e qualificazione possibile

svizzera-italia 2-3

Gli Azzurrini partono forte e poi soffrono nella ripresa, ma portano a casa tre punti importantissimi per il prosieguo del torneo

Svizzera-Italia, le immagini del match































LA PARTITA

Era la partita da dentro o fuori e così è stata, con tutte le emozioni che potevano essere messe in conto. Italia sorprendente e dalla doppia faccia, quella bellissima della prima frazione con un avvio fortissimo e da applausi, quella brutta dei primi minuti del secondo tempo che rischiavano di gettare alle ortiche quanto di buono fatto nei primi 45'. Ma alla fine gli Azzurrini possono sorridere portandosi a casa tre punti fondamentali per rimanere in corsa per la qualificazione ai quarti, con la sfida contro la Norvegia che vedrà gli uomini del ct Nicolato artefici del proprio destino.

Italia che si presenta con qualche novità rispetto al match perso contro la Francia, con Nicolato che manda in campo dal 1’ Parisi, Bove e Gnonto al posto di Udogie, Ricci e Cambiaghi. E dopo qualche minuto di studio, con il solo Scalvini capace di rendersi pericoloso facendosi murare dalla difesa elvetica, gli Azzurrini la sbloccano subito al 6’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Tonali pesca al centro dell’area di rigore Pirola, col difensore della Salernitana che stacca anticipando Omeragic e di testa, incrociando, batte Saipi. Giusto il tempo di mettere palla a centrocampo che arriva anche il raddoppio, con ancora una volta protagonista Tonali: l’8 azzurro apre per Bellanova sulla destra, il 23enne corre e mette al centro dove Gnonto all’11’ scaraventa in rete dopo una doppia conclusione prima murata da Saipi e poi ciccata da capitan Stergiou. Avvio dunque deciso degli uomini di Nicolato che poi, a eccezione dell’occasione nata dal fraseggio tra Amdouni e Rieder al 27’ con la chiusura in scivolata di Pirola, non corrono grandi rischi. Con Carnesecchi impegnato solo con un colpo di reni che evita al tiro-cross di Imeri di finire in rete, dall’altro lato è Gnonto col tiro a giro a cercare il gol del definitivo ko degli elvetici, ma anche Saipi si supera. Appuntamento col tris dell’Italia che viene però rimandato solo di qualche minuto, quando al 4’ di recupero è Blum a combinare la frittata difensiva, con il cross di Bellanova controllato male e Parisi, che arrivava da dietro, che di sinistro insacca a tu per tu col portiere elvetico.

Nella ripresa Nicolato si priva di Pellegri, ammonito nel primo tempo, mandando in campo Cancellieri in tandem con Gnonto in avanti. E proprio Cancellieri, su rinvio impreciso di Okoli, scivola facendo arrivare sulla palla Imeri che al 47’, con un prelibato tiro a giro, sigla il gol dell’1-3. E pochi minuti dopo, al 52’, Amdouni la riapre definitivamente: Scalvini e Parisi non riescono a chiudere l’avanzata dell’attaccante del Basilea che dopo appena 6’ di gioco della ripresa fa cambiare volto alla partita mettendo paura agli Azzurrini rientrati malissimo in campo. Elvetici che recriminano un penalty sull’intervento di Bove su Amdouni, col direttore di gara Al-Hakim che lascia correre nonostante l’evidente tocco dell’azzurro sull’attaccante. Allo scoccare dell’ora di gioco gli uomini di Nicolato hanno una doppia occasione con Saipi che prima mura Scalvini, poi è il piattone di Cancellieri a terminare fuori. Italia che prende fiducia, ma è sfortunata sotto porta con Bellanova che al 65’ si invola in contropiede e poi di sinistro calcia sbilenco e alto. E Azzurrini che vengono graziati poco da Males in contropiede al 73’, con il giocatore svizzero che a tu per tu con Carnesecchi apre di molto il sinistro a giro non trovando la porta. Svizzera che prova a trovare la via del pari, ma con conclusioni che non impensieriscono l'estremo difensore azzurro. E dopo un recupero infinito Tonali e compagni fanno festa, rimandando tutto alla gara contro la Norvegia in cui gli Azzurrini saranno padroni del proprio destino.

LE PAGELLE

Blum 5 - Sul gol del 2-0 si perde Gnonto, sul tris combina la frittata difensiva che di fatto manda ko i suoi. Gara e domenica da dimenticare.

Amdouni 6,5 - Dormiente nella prima frazione, avvio sprint nella ripresa con l'incursione tra Scalvini e Parisi che fa malissimo agli Azzurrini che tremano per tutto il secondo tempo.

Bellanova 7,5 - Le sue incursioni sulla destra fanno male agli elvetici e gli assist per Gnonto e Parisi mostrano a tutti la voglia e il talento del giocatore 23enne. Peccato per l'occasione nella ripresa che poteva chiudere il match in un momento di chiara difficoltà per gli Azzurrini.

Tonali 7,5 - Palloni stupendi per Pirola prima e Bellanova poi, autentico trascinatore del gruppo con giocate da applausi che gli regalano l'ovazione del pubblico presente alla Cluj Arena.

Gnonto 7 - Alla seconda apparizione con la maglia della Under 21 riesce finalmente a sbloccarsi e a essere una spina nel fianco per la difesa elvetica.

IL TABELLINO

SVIZZERA-ITALIA 2-3

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi 6; Blum 5 (1' st Males 6), Stergiou 5,5, Burch 6 (41' st Vouilloz sv), Omeragic 5,5; Sohm 6; Imeri 6,5 (41' st Von Moos sv), Rieder 6, Jashari 6, Ndoye 6 (45'+2' st Stojilkovic sv); Amdouni 6,5.

A disp.: Ammeter, Keller, Amenda, Di Giusto, Bares, Muller, Kronig, Krasniqi. All.: Rahmen 6

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi 6,5; Okoli 5,5, Pirola 6,5 (27' st Lovato 6), Scalvini 6,5; Bellanova 7,5, Tonali 7,5, Rovella 6,5 (26' st Ricci 6), Bove 6, Parisi 6,5; Pellegri 6 (1' st Cancellieri 5,5 e 45'+2' st Cambiaghi sv), Gnonto 7 (26' st Colombo 6).

A disp.: Caprile, Turati, Esposito, Udogie, Cittadini, Miretti, Cambiaso. All.: Nicolato 6,5

Arbitro: Al-Hakim

Marcatori: 6' Pirola (I), 11' Gnonto (I), 45'+4' Parisi (I), 2' st Imeri (S), 6' st Amdouni (S)

Ammoniti: Pellegri (I), Sohm (S), Blum (S)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI OPTA

• Era dal 2013 (4-0 vs Israele) che l’Italia non vinceva la seconda partita del girone della fase finale di un Europeo Under 21.

• L’Italia è rimasta imbattuta in 14 dei 15 confronti Under 21 (7V, 7N, comprese amichevoli) disputati contro la Svizzera.

• L’Italia Under 21 ha vinto in tre delle ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni (1P), segnando sempre almeno due gol in ognuna di queste tre vittorie.

• Sandro Tonali ha fornito 6 assist vincenti nelle sue ultime 6 gare giocate con la maglia della Nazionale Under 21 (2 su 2 in questi Europei), cinque dei quali su palla inattiva.

• Prima di Parisi e Pirola, l’ultimo difensore ad aver trovato il gol per l’Italia in una fase finale di un Europeo Under 21 era stato Giorgio Chiellini (17 giugno 2007 contro la Repubblica Ceca).

• Pirola ha ritrovato il gol con la maglia dell’Under 21 per la prima volta dal 3 settembre 2021 contro il Lussemburgo (anche in quel caso su assist di Tonali).

• Wilfried Gnonto (novembre 2003) è il giocatore più giovane ad aver finora trovato il gol in questi Europei Under 21.

• Era dal 9 marzo 1994 (quarti di finale contro la Cecoslovacchia, Vieri e Panucci) che l’Italia Under 21 non segnava due reti nel primo quarto d’ora di gioco di un match della fase finale dell’Europeo.

• Per Fabiano Parisi (così come Gnonto) si tratta del primo gol con la maglia della Nazionale Under 21.

• L’Italia Under 21 ha subito gol in otto delle ultime nove partite disputate (incluse amichevoli).

• Da quando esiste la fase a gironi negli Europei (2000), questa è la prima volta che l’Italia Under 21 subisce almeno due gol in entrambe le prime due partite giocate.