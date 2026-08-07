Italia Under 21 nel segno della continuità: Baldini confermato ct

Poche rivoluzioni e tante conferme nei quadri tecnici delle Nazionali Giovanili azzurre, dove l'unica vera novità è rappresentata dall'arrivo di Giovanni Costantino sulla panchina dell'Under 16. In cima alla piramide resta invariata la guida dell'Under 21. Dopo il buon lavoro svolto nella passata stagione - secondo posto in classifica nel Gruppo E delle qualificazioni europee con 21 punti, frutto di sette vittorie, una sconfitta, 25 gol fatti (miglior attacco del girone) e cinque subiti -, Silvio Baldini, che ha anche ricoperto il ruolo di CT della Nazionale A ad interim in occasione delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, entrambe giocate in trasferta e vinte per 1-0, resta saldamente al timone, affiancato ancora dal campione del mondo 2006 Andrea Barzagli, che continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore.