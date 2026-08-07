Italia Under 21 nel segno della continuità: Baldini confermato ct

07 Ago 2026 - 13:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Poche rivoluzioni e tante conferme nei quadri tecnici delle Nazionali Giovanili azzurre, dove l'unica vera novità è rappresentata dall'arrivo di Giovanni Costantino sulla panchina dell'Under 16. In cima alla piramide resta invariata la guida dell'Under 21. Dopo il buon lavoro svolto nella passata stagione - secondo posto in classifica nel Gruppo E delle qualificazioni europee con 21 punti, frutto di sette vittorie, una sconfitta, 25 gol fatti (miglior attacco del girone) e cinque subiti -, Silvio Baldini, che ha anche ricoperto il ruolo di CT della Nazionale A ad interim in occasione delle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, entrambe giocate in trasferta e vinte per 1-0, resta saldamente al timone, affiancato ancora dal campione del mondo 2006 Andrea Barzagli, che continuerà a ricoprire il ruolo di vice allenatore.

Ultimi video

01:36
Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

02:23
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

02:09
Piccole star in serie A

Piccole star in serie A

01:45
Napoli, guarda che Lucca

Napoli, guarda che Lucca

02:30
Mastantuono fa impazzire

Mastantuono fa impazzire

01:30
Nkunku torna al gol

Nkunku torna al gol

01:34
Amorim non si nasconde

Amorim non si nasconde

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

02:09
Zhegrova, anno zero

Zhegrova, anno zero

02:06
Dimarco, gioiello Inter

Dimarco, gioiello Inter

02:44
Domani c'è Juventus-Inter

Domani c'è Juventus-Inter

00:59
DICH CHIVU SU JUVENTUS VIGILIA 07/08 SRV

Chivu: "Juve? Siamo la squadra da battere! Io e Spalletti preoccupati perché…"

01:30
VOX TIFOSI VIOLA SU MASTANTUONO DICH

Tifosi viola in estasi per Mastantuono

01:33
MCH SALAH IL DELIRIO CONTINUA MCH

Salah, l’accoglienza a Trebisonda è folle quasi come il suo stipendio…

01:36
Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

I più visti di Calcio

Ciao capitano

Ciao capitano: l'ultimo saluto a Baresi

Ecco la nuova Juve

Ecco la nuova Juve

Leao, Pavard e non solo

Leao, Pavard e non solo

MCH GOL NAPOLI-OSASUNA 5/8 MCH

Napoli-Osasuna 2-1: gli highlights dell'amichevole

CLIP STUDIO ACCOMANDO SU ZIRKZEE-JUVE PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Accomando: "Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, in attacco la Juve pensa a…"

RULLO/13 HL MILAN-INTER 5/8 SRV

Milan-Inter 1-1: gli highlights del derby di Perth

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:07
Maradona, parla il massaggiatore: "Non mangiava più, ma nessuno interveniva"
15:05
Cambiaso: "Juve-Inter sempre affascinante, ci sarà agonismo"
15:01
Spalletti torna sul caso Bastoni: "Non abbiamo creato grossi strascichi"
14:22
Roma, Cristante: "Lo scudetto un sogno. Dybala? Il diverbio non era tra me e lui"
14:18
Juve, Kalulu torna sul caso Bastoni in Inter-Juve: "Un'ingiustizia ma... "