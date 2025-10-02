Italia U20, Nunziata: "Contro Cuba ci siamo complicati la vita da soli"

"Questa partita non doveva rappresentare un'insidia: ce la siamo creata noi, commettendo ingenuità in alcuni falli da ammonizione e rimanendo poi in dieci. La partita poteva finire sette-otto a zero per noi nel primo tempo, ma ce la siamo complicata. Detto questo, se si concedono certi rigori, bisogna fare una riflessione, perché non sono accettabili. Ma se vengono dati, allora doveva essere concesso anche quello su Idele nel finale. Ci vuole un metro di giudizio uniforme per tutti". Così Carmine Nunziata, tecnico della Nazionale Under 20, vicecampione del mondo, dopo il pareggio con Cuba ai mondiali di categoria. Gli Azzurrini torneranno in campo sabato 1 ottobre contro l'Argentina, che ha battuto l'Australia per 4-1 - reti di Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre e Santino Andino -, sempre allo stadio 'Elías Figueroa Brander' di Valparaíso, sold out per l'occasione.