Italia, tifosi bosniaci sui balconi per aggirare la limitazione dello stadio

Clamoroso a Zenica: tifosi bosniaci affittano i balconi per aggirare i limiti FIFA contro l'Italia. Una città intera a caccia del sogno America.

29 Mar 2026 - 10:25

I tifosi bosniaci hanno trasformato i balconi e le terrazze delle abitazioni private in spalti alternativi per aggirare la sanzione Fifa che ha ridotto la capienza dello stadio di Zenica a meno di novemila spettatori, creando un catino ribollente di passione per la sfida decisiva contro l'Italia verso il Mondiale americano. La città industriale a nord di Sarajevo si prepara a una "notte epica", scrive La Gazzetta dello Sport, dove ogni centimetro con vista sul campo è stato messo a rendita dai residenti, garantendo un supporto rumoroso e totale oltre le recinzioni dell'impianto che già nel 2019 vide gli azzurri trionfare per 3-0. 

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