Italia, tifosi bosniaci sui balconi per aggirare la limitazione dello stadio

I tifosi bosniaci hanno trasformato i balconi e le terrazze delle abitazioni private in spalti alternativi per aggirare la sanzione Fifa che ha ridotto la capienza dello stadio di Zenica a meno di novemila spettatori, creando un catino ribollente di passione per la sfida decisiva contro l'Italia verso il Mondiale americano. La città industriale a nord di Sarajevo si prepara a una "notte epica", scrive La Gazzetta dello Sport, dove ogni centimetro con vista sul campo è stato messo a rendita dai residenti, garantendo un supporto rumoroso e totale oltre le recinzioni dell'impianto che già nel 2019 vide gli azzurri trionfare per 3-0.