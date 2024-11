"Ricci va a casa perché non vogliamo portarlo a essere infiltrato per giocare. Viene Locatelli al suo posto". Lo ha detto Luciano Spalletti, ct della nazionale di calcio, oggi a Coverciano, dove è iniziato il ritiro degli azzurri in vista delle prossime due partite di Nations League, giovedì 14 novembre a Bruxelles contro il Belgio e domenica 17 novembre a Milano contro la Francia.