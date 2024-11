ITALIA, RASPADORI: "SPALLETTI MI STIMA, SONO MOLTO AMBIZIOSO"

"A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi. In questo momento della carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità, di avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio. Sono convinto delle mie qualità e di avere ancora tanto da tirare fuori". Lo ha detto Giacomo Raspadori nel corso di una lunga intervista ai canali ufficiali della Figc in cui ripercorre la sua carriera a partire proprio dall'emozione del ricorso per la convocazione a Euro 2020. "Ero a cena con la mia famiglia - ricorda nell'intervista esclusiva rilasciata dal raduno della Nazionale - e la convocazione è stata un'emozione forte. Lì per lì non ho realizzato bene, anche perché era veramente da poco che giocavo in Serie A".