Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Italia femminile, stage congiunto a Coverciano per U17 e U16

14 Gen 2026 - 21:06

Si aprirà con uno stage congiunto il 2026 delle Nazionali U17 e U16 Femminili, che si raduneranno da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare a preparare i prossimi impegni internazionali. Sono 23 le calciatrici classe 2009 convocate da Jacopo Leandri, mentre il tecnico della Nazionale Under 16 Priscilla Del Prete ha convocato 23 calciatrici classe 2010.Reduce dalla semifinale raggiunta nella passata edizione, l'U17 sarà di scena dal 13 al 19 marzo in Croazia per il Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo in un girone che la vedrà opposta alle padrone di casa croate e alle pari età di Inghilterra e Turchia. L'U16 volerà invece il mese prossimo in Francia, dove il 18 e il 20 febbraio affronterà in amichevole le Bleues presso il centro tecnico federale di Clairefontaine.

Questo l'elenco delle convocate della nazionale U17 femminile; Alice Agostini (Fiorentina), Anna Mallardi (Juventus), Matilde Morando (Juventus); Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Mya Ciccarelli (Parma), Chiara Grassi (Roma), Anna Messa (Juventus), Daria Rosso (Juventus); Giorgia Galluzzi (Milan), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Gaia Laudiero (Lazio), Beatrice Martone (Anderlecht), Sophia Miraldi (Fiorentina), Matilde Oddina (Juventus), Matilde Ripellino (Parma), Miranda Sterner (Real Madrid); Elisa Ciurleo (Inter), Abla Beatrice Djesse (Hellas Verona), Marta Grigolo (Juventus), Gioia Livignani (Lazio), Agata Pinchi (Roma), Viola Saccomandi (Atalanta).

Questo l'elenco delle convocate della nazionale U16 femminile: Noemi Ceccolini (Arzilla), Annalisa Ruotolo (Genoa), Emilia Wenin (Fiorentina); Anna Dall'Ava (Inter), Emma Fiorani (Sassuolo), Ginevra Mandolini (Arzilla), Gaia Mariani (Inter), Arianna Mazzoni (Basilea), Ilaria Occhipinti (Inter), Lasa Serra (Milan); Martina Battocchio (Juventus), Siria Crotti (Roma), Sara Ferraro (Sampdoria), Denise Gavazza (Sassuolo), Beatrice Iriti (Fiorentina), Emma Tallevi (Bologna), Elisa Vianello (Sassuolo); Sofia Chiessi (Sassuolo), Fabiana De Clemente (Roma), Sara Elshamy (Milan), Federica Faggioli (Fiorentina), Angelica Ferranti (Milan), Alessia Saragoni (Inter). 

Ultimi video

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo a borgomanero

01:24

Italiano: "Siamo chiusi in un angolo del ring, dobbiamo venirne fuori"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:32
Dalla Scozia con furore

McTominay, dalla Scozia con furore

01:39
Conte, stop due giornate

Conte, stop due giornate per la sfuriata di San Siro

01:45
Dimarco, tiro mancino

Inter: Dimarco, tiro mancino

02:03
Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

02:34
Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

02:18
La Roma a testa bassa

La Roma a testa bassa

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:06
Italia femminile, stage congiunto a Coverciano per U17 e U16
21:01
Parma, Cuesta: "Squadra andata oltre le difficoltà, Rionaldi non deve ringraziarmi"
20:54
Inter, Marotta: "Dumfries presto a disposizione, non facile trovare un profilo all'altezza"
20:29
"Ma come Neres?": il cambio di Conte sorprende anche Di Lorenzo
20:20
Uno spettacolo per Vialli al Regio di Torino: "Lo ricorderemo col sorriso"