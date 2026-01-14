Italia femminile, stage congiunto a Coverciano per U17 e U16

Si aprirà con uno stage congiunto il 2026 delle Nazionali U17 e U16 Femminili, che si raduneranno da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio al Centro Tecnico Federale di Coverciano per iniziare a preparare i prossimi impegni internazionali. Sono 23 le calciatrici classe 2009 convocate da Jacopo Leandri, mentre il tecnico della Nazionale Under 16 Priscilla Del Prete ha convocato 23 calciatrici classe 2010.Reduce dalla semifinale raggiunta nella passata edizione, l'U17 sarà di scena dal 13 al 19 marzo in Croazia per il Round 2 di qualificazione al Campionato Europeo in un girone che la vedrà opposta alle padrone di casa croate e alle pari età di Inghilterra e Turchia. L'U16 volerà invece il mese prossimo in Francia, dove il 18 e il 20 febbraio affronterà in amichevole le Bleues presso il centro tecnico federale di Clairefontaine.
Questo l'elenco delle convocate della nazionale U17 femminile; Alice Agostini (Fiorentina), Anna Mallardi (Juventus), Matilde Morando (Juventus); Rachele Andreangeli (Juventus), Viola Cacace (Roma), Mya Ciccarelli (Parma), Chiara Grassi (Roma), Anna Messa (Juventus), Daria Rosso (Juventus); Giorgia Galluzzi (Milan), Giulia Guerzoni (Sassuolo), Gaia Laudiero (Lazio), Beatrice Martone (Anderlecht), Sophia Miraldi (Fiorentina), Matilde Oddina (Juventus), Matilde Ripellino (Parma), Miranda Sterner (Real Madrid); Elisa Ciurleo (Inter), Abla Beatrice Djesse (Hellas Verona), Marta Grigolo (Juventus), Gioia Livignani (Lazio), Agata Pinchi (Roma), Viola Saccomandi (Atalanta).
Questo l'elenco delle convocate della nazionale U16 femminile: Noemi Ceccolini (Arzilla), Annalisa Ruotolo (Genoa), Emilia Wenin (Fiorentina); Anna Dall'Ava (Inter), Emma Fiorani (Sassuolo), Ginevra Mandolini (Arzilla), Gaia Mariani (Inter), Arianna Mazzoni (Basilea), Ilaria Occhipinti (Inter), Lasa Serra (Milan); Martina Battocchio (Juventus), Siria Crotti (Roma), Sara Ferraro (Sampdoria), Denise Gavazza (Sassuolo), Beatrice Iriti (Fiorentina), Emma Tallevi (Bologna), Elisa Vianello (Sassuolo); Sofia Chiessi (Sassuolo), Fabiana De Clemente (Roma), Sara Elshamy (Milan), Federica Faggioli (Fiorentina), Angelica Ferranti (Milan), Alessia Saragoni (Inter).