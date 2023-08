Italia donne, Bertolini: "Battute dalla paura, spero di aver lasciato un'eredità"

ITALDONNE

Il ct delle azzurre: "Dispiace molto perché abbiamo lavorato molto durante questo periodo"

© ipp "Dispiace molto perché abbiamo lavorato molto durante questo periodo per passare il girone e non ci siamo riusciti". Sono queste le prime parole del ct dell'Italia femminile, Milena Bertolini, dopo la sconfitta contro il Sudafrica che manda a casa le azzurre. "Il mio futuro non ha importanza, ciò che conta è quello del movimento - ha proseguito - Mi auguro di aver lasciato un'eredità in questa squadra giovane, spero che il movimento se lo ritroverà in futuro".



Analizzando le cause dell'eliminazione, la ct è tornata alla partita con la Svezia: "Quei 5 gol ci hanno tolto certezze. Oggi il nostro vero avversario non era il Sudafrica, ma noi stesse - ha proseguito - Sono convinta delle scelte fatte, sono queste le giocatrici migliori e credo anche che per questa nazionale ci sarà un buon futuro. Questo mondiale è servito per far crescere delle giocatrici che si ritroveranno domani".