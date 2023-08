Mondiali donne: l'Italia va ko col Sudafrica ed esce nei gironi

MONDIALI DONNE

Le azzurre si fanno del male da sole, perdendo 3-2: l'autogol di Orsi e le reti di Magaia e Kgatlana valgono il secondo posto alle africane. Eliminazione meritata per la Nazionale di Milena Bertolini

Mondiali donne: le immagini di Sudafrica-Italia























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Caporetto azzurra è completa. All'Italia sarebbe bastato un pareggio per blindare il secondo posto e gli ottavi dei Mondiali, visto il ko dell'Argentina con la Svezia (2-0), invece arriva una clamorosa sconfitta. Il Sudafrica batte le azzurre 3-2 e si qualifica con le scandinave: inutile la doppietta di Caruso (10' e 74'), vanificata dall'autogol di Orsi (32') e dagli svarioni difensivi che portano Magaia (67') e Kgatlana (92') alla rete.

L'Italia completa i suoi Mondiali da incubo con la più clamorosa delle sconfitte. Alle azzurre sarebbe bastato un pari per qualificarsi agli ottavi, visto il ko dell'Argentina contro la Svezia (2-0), invece arriva il ko col Sudafrica: 3-2 per le africane, che volano agli ottavi da seconde. Milena Bertolini cambia due pedine: fuori dall'undici titolare Salvai e Cantore, rientra Giacinti in attacco e fa il suo debutto la 23enne Benedetta Orsi in difesa. L'avvio è tutto di marca azzurra, con un grande pressing offensivo. Un forcing che dà i suoi frutti, al 10', quando Beccari viene atterrata in area da Dhlamini e si procura un rigore, trasformato da Caruso per l'1-0. La rete, paradossalmente, non restituisce sicurezze all'Italia. Il Sudafrica, al contrario, alza il suo baricentro e si rende subito pericoloso, colpendo il palo con Moodaly a Durante battuta. La giocatrice dell'Inter Women è tutt'altro che sicura tra i pali e rischia anche su un tiro dalla distanza, che si spegne di poco a lato. La Nazionale si abbassa troppo e al 32' si fa del male da sola, con Orsi troppo sicura nel retropassaggio: la sua mossa repentina prende di sorpresa Durante, che subisce il più assurdo degli autogol per l'1-1. La reazione è immediata, col palo di Beccari in mischia, ma si va al riposo col risultato di parità.

Nella ripresa regna la confusione e l'Italia rischia in più occasioni, mostrando grande indecisione nonostante gli ingressi di Bartoli e Girelli. Giocando col fuoco ci si brucia, e infatti al 67' ecco la beffa: Orsi sbaglia il disimpegno, Kgatlana si invola e serve in profondità Magaia, che batte Durante per il 2-1. Le sudafricane sfiorano anche il tris con l'autrice dell'assist, trovando la grande parata del portiere azzurro, ma proprio nel momento peggiore arriva il 2-2. Lo firma Caruso al 74', deviando la conclusione di Girelli sugli sviluppi di un corner: la rete viene convalidata dopo un lunghissimo check Var per un possibile offside, l'Italia torna a respirare. Il finale è concitato, con Girelli a sprecare il gol-vittoria e l'Italia che rischia ancora. I segnali sono negativi, e infatti al 92' arriva la rete vincente per le Banyana Banyana: Magaia serve Kgatlana, che punisce le azzurre col gol del 3-2 dopo l'ennesimo svarione difensivo. A nulla servono i sedici minuti di recupero, nei quali l'Italia costruisce una sola chance con Giacinti. Vince il Sudafrica, che si qualifica alle spalle della Svezia e sfiderà l'Olanda negli ottavi. Mesta e meritata eliminazione per un'Italia non all'altezza della situazione in questi Mondiali. L'esperienza da ct di Milena Bertolini si chiude nel peggiore dei modi.