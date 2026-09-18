Italia, Diana Bianchedi debutta come capo-delegazione

In occasione del raduno della Nazionale Italiana per gli impegni in Nations League farà il suo debutto nella veste di capo delegazione anche Diana Bianchedi. Lo rende noto la Figc nel comunicato in cui ha ufficializzato l'elenco dei convocati del ct Roberto Mancini. L'ex schermitrice azzurra, che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo, è la prima donna a ricoprire il ruolo di capo delegazione della Nazionale. La Bianchedi, che resta in attesa del parere dell'Anac sul doppio ruolo con il Coni, martedì aveva annunciato alla Giunta l'imminenza del raduno della Nazionale, sottolineando come già nel richiedere l'intervento dell'Autorità anti corruzione, il Comitato olimpico aveva sottolineato che a una prima valutazione non erano emersi evidenti profili di incompatibilità o violazioni dello Statuto. L'ex olimpionica della scherma ha accettato la proposta della Federcalcio, comunque nel pieno rispetto di quello che stabilirà l'Anac.