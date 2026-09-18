Italia, Diana Bianchedi debutta come capo-delegazione

18 Set 2026 - 19:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

In occasione del raduno della Nazionale Italiana per gli impegni in Nations League farà il suo debutto nella veste di capo delegazione anche Diana Bianchedi. Lo rende noto la Figc nel comunicato in cui ha ufficializzato l'elenco dei convocati del ct Roberto Mancini. L'ex schermitrice azzurra, che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo, è la prima donna a ricoprire il ruolo di capo delegazione della Nazionale.  La Bianchedi, che resta in attesa del parere dell'Anac sul doppio ruolo con il Coni, martedì aveva annunciato alla Giunta l'imminenza del raduno della Nazionale, sottolineando come già nel richiedere l'intervento dell'Autorità anti corruzione, il Comitato olimpico aveva sottolineato che a una prima valutazione non erano emersi evidenti profili di incompatibilità o violazioni dello Statuto. L'ex olimpionica della scherma ha accettato la proposta della Federcalcio, comunque nel pieno rispetto di quello che stabilirà l'Anac.

Leggi anche

Ecco la prima Italia del Mancini-bis: nove volti nuovi nei 34 convocati per la Nations League, Seba Esposito ritrova Pio

Ultimi video

01:51
Lautaro, obiettivo Roma

Lautaro, obiettivo Roma: il capitano in fiducia

01:21
DICH GASPERINI PRE ROMA - INTER 18/9 DICH

Roma-Inter, Gasp: "Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

00:44
DICH VANOLI PRE NAPOLI 18/9 DICH

Fiorentina, Vanoli: "Col Napoli bella sfida da giocare senza paura"

02:33
Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

03:40
Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

Gasperini, la difesa per l'Inter è un enigma: ecco chi è favorito

02:42
Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

Juventus-NEC è stata la partita della svolta bianconera?

01:48
I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

I dilemmi di Chivu per la super sfida contro la Roma: "Un dubbio grande e uno piccolo"

01:34
Bologna, ecco Palladino

Bologna, ecco Palladino: "Qui per un progetto"

01:57
La Liga torna su Mediaset

La Liga torna su Mediaset: domenica Atletico-Real

02:44
Il Fenomeno fa 50!

Ronaldo il Fenomeno compie 50 anni "tra leggenda e poesia"

01:47
DICH GATTUSO PRE VENEZIA - LAZIO 18/9 DICH

Gattuso: "Contro il Venezia voglio una Lazio col veleno e senza presunzione"

01:42
Ecco l'Italia di Mancini

Ecco l'Italia di Mancini: oggi i convocati

01:29
Napoli a Firenze: storia

Napoli a Firenze: nel 2018 sorrise... Allegri

02:00
Goncçalo Ramos e Ruben Amorim

Milan, non solo Amorim: anche per Ramos scatta l'ora della verità

Claudio Raimondi
01:48
Malen, obiettivo Inter

Malen, obiettivo nerazzurro: non ha mai segnato all'Inter

01:51
Lautaro, obiettivo Roma

Lautaro, obiettivo Roma: il capitano in fiducia

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

DICH SPALLETTI POST NEC DICH

Spalletti: "Bella risposta alla gara persa col Sassuolo"

Inter, Calhanoglu rischia

Inter, Calhanoglu rischia

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:46
Sassuolo, Aquilani: "Esposito ha tutto per giocare in azzurro"
20:02
Italia Under20, i convocati di Nunziata per la Nucia Tournament
Maldini
19:13
Caso Maldini, Pisacane difende l'attaccante: "Si merita la convocazione di Mancini. Domani titolare? Vedrò"
19:11
Italia, Diana Bianchedi debutta come capo-delegazione
Zinedine Zidane
18:43
Francia, Zidane convoca l'interista Diouf: in lista anche altri 5 'italiani'