Inchiesta curve, Tapiro d'oro di Striscia la notizia a Simone Inzaghi

Nella puntata di mercoledì 2 ottobre, a Striscia la notizia (su Canale 5) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Simone Inzaghi per la vicenda dell’inchiesta sulle curve di Inter e Milan dove è stato tirato in ballo nell'ordinanza del gip di Milano secondo la quale avrebbe ricevuto le pressioni di un capo ultrà nerazzurro che gli chiedeva di procurargli più biglietti per la finale di Champions League 2023. Inzaghi ha ritirato il premio dall’inviato di Striscia, in attesa della convocazione dell’allenatore nerazzurro in Procura per rispondere del caso. Per l’attuale tecnico dell’Inter è il terzo Tapiro d’oro della carriera.