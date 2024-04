Investcorp nega l'interesse per Milan e Inter: "L'ho saputo dalla stampa italiana, non vogliamo investire"

LE PAROLE

Hazem Ben-Gacem non ha escluso investimenti futuri in Italia: "La Serie A sarà una lega mondiale nei prossimi 10 anni, farne parte sarebbe magnifico"

Inter e Milan sono sempre alla ricerca di nuovi partner finanziari e di nuovi modi per aumentare il fatturato e uno dei nomi spesso finiti nell'orbita del futuro dei due club milanesi è Investcorp, società di investimenti del Bahrain. Se la stessa in passato fu vicina all'acquisizione del Milan, nell'ultimo periodo è stata accostata all'Inter ma dal co-CEO societario è arrivata una secca smentita: "No, non vogliamo investire in Inter o Milan".

A riferirlo è stato in prima persona Hazem Ben-Gacem che per quanto non abbia smentito l'interesse del passato, ha ribadito come negli ultimi due anni rossoneri e nerazzurri non siano stati monitorati da Investcorp: "Sono grandissimi club e istituzioni, soprattutto per i tifosi. Ogni tanto però rimango perplesso quando leggo la stampa italiana che ci affida interessi in questo o in quello. Negli ultimi due anni non abbiamo pensato ad acquistare o ad investire in Inter o Milan. Entrambe hanno già ottimi azionisti come RedBird e Zhang".

Il calcio in Italia però resta un settore interessante per nuovi investimenti: "Lo è perché è trainato dalla passione. Il calcio italiano nei prossimi 10 anni potrà essere una delle principali leghe mondiali e potremo averne una parte sarebbe magnifico".

