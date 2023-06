Zilliacus continua a lanciare messaggi social: sarà lui il dopo Zhang?

INTER

Continuano le voci sul possibile passaggio di proprietà della società nerazzurra, rilanciate dallo stesso imprenditore finlandese

Se non ci fosse la partita più importante degli ultimi 13 anni della storia nerazzurra, sarebbe l'argomento principale quando si parla di Inter. Zhang ha intenzione di vendere? In molti pensano che, dopo Istanbul, la società passerà di mano. Uno che continua a lanciare messaggi più o meno criptici sulla sua volontà di dare l'assalto al club di Viale della Liberazione è l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus. Si parla già di un accordo per il trasferimento delle quote per un totale di 1,2 miliardi di euro.

Ma chi è Zilliacus? E' un ex dirigente di Nokia, che a metà degli anni '90 fonda due società, la Asia-Pacific Strategic Alliances Group e la Mobile FutureWorks che si occupano di vari settori, dall'immobiliare allo sport, dalle telecomunicazioni al Real Estate. Complessivamente i due gruppi gestiscono più di 100 aziende per un totale di 3 miliardi di dollari di patrimonio.

Presente ai due euroderby di semifinale di Champions e anche a Istanbul, l'imprenditore finlandese non perde occasione per lanciare indizi sul suo interesse per l'Inter. L'ultimo rispondendo a un tifoso che già lo chiamava "presidente" su twitter: "Molto gentile da parte tua. Per ora sono solo presidente della mia azienda. Sosteniamo tutti il vero presidente del club e speriamo che lui e la squadra sollevino il trofeo sabato!".