Zhang lancia la campagna nerazzura: "Not For Everyone, la nuova era dell'Inter"

15/07/2019

"Not For Everyone". "Non è da tutti". È questo lo slogan che accompagna la nuova campagna di brand lanciata oggi dall'Inter, con l'obiettivo di un nuovo posizionamento del club fra i grandi marchi globali. "Vogliamo raccontare la nuova era dell'Inter, che affronta le proprie sfide con coraggio e intraprendenza. E che accoglie a braccia aperte chi, come noi, vuole fare la differenza in campo e fuori", ha spiegato il Presidente Steven Zhang. La campagna è partita con un video in cui sono protagonisti cinque personaggi "che sono arrivati a realizzare sé stessi grazie al coraggio, al sacrificio e alla tenacia: il kite surfer Airton Cozzolino (campione del mondo a 17 anni), la ballerina cinese Duan Jin Ting (fondatrice del collettivo di danza contemporanea D.Lab Dance), il pro gamer Alessandro "Stermy" Avallone, lo storico writer milanese Omer e la modella libanese Jessica Kahawaty (in prima linea per i diritti umanitari). Nel video (a cui seguirà una campagna con installazioni anche a Milano) compaiono i temi che rappresentano la "nuova era dell'Inter": determinata, innovativa, instancabile e coraggiosa, capace di imprese non da tutti, spiega il club.