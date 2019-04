Wanda replica a Spalletti: "Icardi vuole il bene dell'Inter, è pronto per giocare"

31/03/2019

Wanda Nara tende ancora la mano. La moglie e agente di Icardi ha incassato le bordate di Spalletti e a Tiki Taka si è limitata a dire: "Mauro è abituato a sentire tante cose, lui vuole segnare e fare il bene dell'Inter". Tutti si aspettano la convocazione per la sfida con il Genoa: "È pronto, ora dipende solo dalla scelta dell'allenatore". In onda su Canale 5 l'argentina ha continuato: "A San Siro Mauro continuava a spingere la squadra come quando l'ha guardata in tv. Lui ci tiene molto ai compagni e non lo deve dire pubblicamente".