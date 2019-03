Vieri a Icardi: "Devi giocare, fascia o non fascia"

18/03/2019

"Icardi deve giocare, mettersi a disposizione. Fascia o non fascia. Non è giusto, lui deve giocare nell'Inter, non può star fuori due mesi per un fastidio al ginocchio che non so se ha". A Tiki Taka Bobo Vieri manda un messaggio a Maurito. "In venticinque anni forse mi sono allenato tre volte senza un dolore. Non so se è vero che ha male. Era il capitano dell'Inter, non vuol dire niente avere o non avere la fascia. Io ho mandato allenatori a quel paese, tu devi essere a posto con il gruppo".